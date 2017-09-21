В октябре в Томске пройдет Фестиваль Индийской культуры

21 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Варвара Жилякова

В Томске в развлекательном комплексе «Fакел» (ул. Красноармейская,120) с 6 по 8 октября пройдет II Фестиваль Индийской культуры.

Как сообщают организаторы, событие приурочено к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Индией и Россией. Фестиваль проводится при поддержке Посольства Республики Индия в Росиии, Культурного центра им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии и Администрации Томской области.

Гостей фестиваля ждут показы современного индийского кино, вегетарианские угощения, мастер-класс по приготовлению индийских блюд, а также большая концертная программа творческих коллективов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по мехенди (роспись хной на теле), йоге, аюрведе, показ индийской моды, ярмарка индийских товаров и мастер-классы от специалистов из Индии.

Вход на мероприятие свободный. С подробной программой можно ознакомиться в группе фестиваля во ВКонтакте.

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