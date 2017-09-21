Томичам покажут шоу ретро-песен на жестовом языке

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: Vk.com/aelita.tomsk

В эти выходные, 23 и 24 сентября, в зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78), в честь открытия XI театрального сезона пройдет показ нового шоу ретро-песен на жестовом языке от школы-студии-театра «Индиго». Впервые актеры театра выступят совместно со студентами и сурдопереводчиками Томского техникума социальных технологий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, театрализованное шоу будет состоять из песен на жестовом языке, исполненных в танцах и пластических этюдах – актеры будут петь руками, а смысл текста передавать движениями.

«Спектакль уникален тем, что будет понятен всем томичам вне зависимости от возраста и наличия ограничений по здоровью: слышащие зрители будут воспринимать музыкальное сопровождение на слух, а неслышащие – следить за жестикуляцией артистов», — говорится в сообщении.

Режиссером театрализованного шоу выступил заслуженный артист России Александр Постников.

Школа-студия театр «Индиго» – особый театр, в котором совместно с актерами, имеющими дефекты слуха, играют профессиональные актеры других театров. Художественный руководитель «Индиго» – заслуженный артист России Александр Постников. В Томске впервые была разработана профессиональная методическая база для обучения театральному мастерству инвалидов по слуху. Поэтому сегодня все ребята из «Индиго» имеют дипломы по специальности «Актер театра драмы и кино».

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