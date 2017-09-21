С завтрашнего дня в Томске ожидается похолодание и снег

21 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

С пятницы, 22 сентября, по 30 сентября в Томске ожидается похолодание, дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируют облачную погоду. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 13м/с. Температура ночью +4…+6 °С, днем +7…+9 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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