Founders Club вновь соберется в Томске для помощи стартаперам

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В следующую среду, 27 сентября, в Томске состоится встреча Founders Club, которая объединяет на одной площадке начинающих предпринимателей и опытных экспертов в сфере IT. В ходе встречи молодые бизнесмены смогут презентовать свои проекты и получить важные советы по дальнейшему развитию от ведущих экспертов, сообщает региональный инновационный портал.

Принять участие во встрече организаторы приглашают стартаперов, владельцев сайтов, интернет-маркетологов, веб-дизайнеров, а также молодых целеустремлённых специалистов, которые хотят запустить свой интернет-проект.

У каждого участника встречи будет 10 минут на презентацию проблемы, формулировку проблемы и вопросов к экспертам. Затем в течение 10 минут приглашенные специалисты постараются дать рекомендации по проекту и выдвинуть варианты его дальнейшего развития.

Формат встречи позволит участникам получить обратную связь от экспертов отрасли, опытных предпринимателей, коллег-стартаперов и найти много новых идей для развития своего бизнеса, понять сильные и слабые стороны своего проекта, найти много полезных контактов и привлечь инвестиции.

Чтобы принять участие в событии в качестве докладчика или слушателя, необходимо зарегистрироваться. Презентации проектов принимаются по адресу aluzyanin@iidf.ru до 25 сентября.

Founders club (Клуб основателей) — это открытый формат общения с экспертами и возможность для начинающих IT/Интернет-предпринимателей заполучить себе в команду на пару часов самых опытных и компетентных игроков рынка.

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