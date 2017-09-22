Ночью на дорогах Томска будут дежурить «пескотрясы»

22 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Сегодня в ночь «Спецавтохозяйство» организует дежурство восьми единиц пескоразбрасывающей техники. Они будут выставлены неподалеку от пескобазы, чтобы в случае гололеда оперативно выехать на потенциально опасные места и не допустить роста ДТП, сообщает пресс-служба мэрии.

Дежурство организовано по поручению мэра Томска в связи с получением неблагоприятного прогноза погоды на предстоящие выходные (дождь со снегом, похолодание и гололедные явления). Превентивные меры позволят минимизировать негативные последствия работы транспорта в период межсезонья.

Зимой на десяти площадках будет организовано круглосуточное дежурство техники «САХ»: Лагерный сад, Эмальпровод, ул. Клюева, Академгородок, Жилмассив, ул. Дальне-Ключевская, Путепровод, пл. Соляная, ост. Дом Книги, пл. Южная. Оттуда машины при ухудшении погодных условий оперативно будут выезжать на посыпку, в первую очередь, самых опасных участков дорог (спусков, подъемов, мостов и т.д.).

Автомобилистов также просят обратить внимание на рекомендации ГИБДД и экспертов: смена летней резины на зимнюю должна проводиться уже при снижении среднесуточной температуры до 5-8 градусов. При ухудшении погодных условий машины с летней резиной эксплуатировать не рекомендуется.

Тэги/темы: