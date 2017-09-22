Городские депутаты: решать проблему незаконных свалок в Томске нужно комплексно

Партнерский материал / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: pixabay.com/

Проблему несанкционированных мусорных свалок обсудили депутаты Думы города Томска в ходе очередного заседания комитета городского хозяйства в четверг, 21 сентября.

Этим летом депутаты уже поднимали вопрос о необходимости ликвидации несанкционированных свалках на территории города. Администрации Томска было поручено в течение месяца проработать план мероприятий по усилению деятельности в части выявления и ликвидации мест несанкционированного размещения бытовых отходов.

По словам заместителя начальника городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергея Аушева, у администрации города на данный момент мало реальных рычагов воздействия на нарушителей, что затрудняет работу. Сложно установить точное время, когда отходы были привезены на точку, еще сложнее установить личность нарушителя. На данный момент борьба с незаконными свалками по сути сводится к устранению последствий. Ситуация обещает измениться в ближайшее время, когда вступят в силу изменения в федеральное законодательство.

По мнению депутатов, решать проблему несанкционированного размещения бытовых отходов следует комплексно. В частности, депутат Илья Леонтьев предложил проводить разъяснительную работу с населением о возможностях заключения договоров на вывоз ТБО, в том числе, с использованием буклетов и листовок; устанавливать на выезде из города вдоль самых оживленных дорог дополнительные бункеры для мусора; размещать более информативные таблички о запрете свалок и штрафах. Также возможно не только штрафовать нарушителей, но применять исправительные работы по уборке мусора.

«Ситуация требует незамедлительного решения, поэтому до согласительной комиссии по бюджету-2018 предлагаю администрации определиться с потребностями финансирования первоочередных мероприятий — ликвидации уже выявленных незаконных свалок», — отметила заместитель председателя комитета городского хозяйства Елена Телкова. Предложение поддержано депутатами единогласно.

По итогам заседания депутаты поручили администрации Томска до конца текущего года разработать план мероприятий по борьбе с несанкционированными свалками на территории города.

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