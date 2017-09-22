Томичам предлагают выбрать имя для нового талисмана «Томи»

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: Fctomtomsk.ru

На прошедшем в Томске кубковом матче состоялась презентация нового талисмана – ростовой куклы-коня, которая будет появляться на поле на каждом домашнем матче «Томи», сообщается на сайте томского клуба.

«Обаятельная кукла-конь в традиционных бело-зеленых цветах клуба исполнила на футбольном поле зажигательный танец в сопровождении девушек из группы поддержки «Томи», а потом вручила дипломы и призы победителям конкурса на лучшую идею дизайна нового талисмана - Юлии Адовой и Анне Расказовой», говорится в сообщении.

Однако у нового талисмана еще нет имени. Потому с 21 сентября ФК «Томь» объявил конкурс на лучшее имя для талисмана клуба. Свои варианты можно присылать на почту: kukla.fctom@gmail.com

Лучшие имена будут представлены в виде голосования на суд болельщиков, а победителя, как ждут памятные призы от футбольного клуба и награждение на одном из домашних матчей.

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