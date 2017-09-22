На трассе Томск — Колпашево сбили медведя, пострадали две машины

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 21 сентября, на трассе Томск — Колпашево под колеса иномарки попал медведь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.20 на 84-м километре трассы. По предварительным данным, в районе села Каргала Шкода Фабиа сбила медведя. После столкновения животное отбросило на автомобиль Тойота Камри, двигавшегося за Шкодой. В результате ДТП животное погибло.

Полицейские проводят проверку по факту.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на охотоведа Шегарского района Юрия Козикова, что погибший медведь оказался крупным взрослым самцом.

«В районе, где произошло ДТП, располагаются овсяные поля. Скорее всего, медведь переходил с одного поля на другое. Сейчас как раз время, когда они накапливают жир перед зимовкой, поэтому водителям надо быть особенно осторожными при движении за городом», — сказал Юрий Козиков.

По его данным, в месте столкновения нет дорожных знаков, предупреждающих о появлении на дороге диких животных.

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