В 2017 году в Томске установили 54 новых комплекса общефизической подготовки

22 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Депутаты Думы города Томска на очередном заседании комитета по спорту и молодежной политике подвели итоги реализации в текущем году проекта «От томского двора до олимпийского пьедестала», а также обсудили планы на 2018 год.

По информации председателя комитета Дмитрия Буинцева, в 2017 году в рамках реализации проекта городской Думы на территории 27 избирательных округов было установлено 54 комплекса общефизической подготовки. При этом три площадки были размещены на территории общеобразовательных учреждений — это гимназия № 18, школа № 66 в деревне Эушта и школа № 65 в селе Дзержинское.

На 2017 год в бюджете на реализацию проекта «От томского двора — до олимпийского пьедестала» было заложено 18 млн рублей. Подрядчики были определены по итогам проведенных аукционов. При этом экономия составила порядка 4,8 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт дворовых детских и спортивных площадок во всех районах города: благоустройство территории, замену элементов, установку новых объектов.

В августе и сентябре были организованы объезды установленных комплексов с участием депутатов Гордумы, подрядчиков и представителей районных администраций. По итогам объездов депутаты рекомендовали районным администрациям провести независимую экспертизу качества выполненных работ по установке комплексов общей физической подготовки организаций ООО «Тайфун» и ООО «Уральские металлоконструкции».

«В рамках реализации программы в 2018 году в обязательном порядке в условиях проведения аукционов и торгов нужно предусмотреть финансирование на проведение технадзора. Потому что в этом году в Советском районе пришлось проводить технадзор. А в ситуации, когда объект уже установили, проведение таких работ проблематично, это нужно делать на начальном этапе. Мы будем вносить соответствующее предложение по выделению средств», — отметил Дмитрий Буинцев.

Также по результатам работы в 2017 году депутаты предлагают провести ревизию технических заданий на установку спорткомплексов: необходимо внести в перечень работ световые решения, лакокрасочные работы и гарантийные обязательства. Типовые техзадания должны быть разработаны до конца текущего года, чтобы к следующему периоду в распоряжении районных администраций были уже готовые документы. Кроме того, предложено в обязательном порядке применить штрафные санкции к тем подрядчикам, которые нарушили сроки исполнения задания, чтобы в дальнейшем исключить участие недобросовестных поставщиков в реализации проекта.

«Итоги 2017 года в большей степени положительные. Проект реализован несмотря на некоторые сложности, комплексы установлены надлежащего качества, и мы можем говорить о том, что в целом проект в этом году удался. Есть над чем работать, и в рамках планирования на 2018 год нам необходимо внести соответствующие коррективы», — подытожил Дмитрий Буинцев.

По итогам заседания районным администрациям поручено начать формирование списка адресов размещения комплексов общефизической подготовки на 2018 год с учетом озвученных замечаний. Депутатам от соответствующих округов — представить в комитет по спорту и молодежной политике свои предложения до 10 октября.

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