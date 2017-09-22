Гордума: «Летние лагеря Томска нуждаются в спортивных площадках»

22 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Предложения администрации города Томска по размещению спортивных площадок и комплексов общефизической подготовки в летних загородных лагерях обсудили депутаты Думы города Томска на прошедшем в четверг, 21 сентября, заседании комитета по спорту и молодежной политике.

Департамент образования администрации Томска проанализировал ситуацию в восьми подведомственных муниципальных детских образовательно-оздоровительных лагерях с целью определить возможность установки на территории лагерей спортплощадок. В частности, были изучены характеристики земельных участков, имеющаяся инфраструктура. Руководители всех учреждений подтверждают готовность устанавливать универсальные спортивные площадки и комплексы общей физической подготовки.

По информации управления физической культуры и спорта городской администрации, в подотчетном управлению «Огоньке», базовом лагере подготовки спортсменов в летний период, при поддержке депутатов был установлен пилотный комплекс общефизической подготовки. Здесь же были построены площадка 20*40 с деревянным покрытием и полоса препятствий. Таким образом, на данный момент потребности лагеря закрыты. Но в двух лагерях — «Рубин» в Алаево и лагерь «Лагуна» в Киреевске предлагается установить многофункциональные спортивные площадки и комплексы общефизической подготовки.

«Нашему созыву Думы работать еще три года. За это время нам нужно выстроить программу финансирования спортивных объектов таким образом, чтобы закрыть имеющиеся потребности. Считаю, необходимо ставить на территории лагерей по две многофункциональных площадки и по три — общефизической подготовки, — предложил Дмитрий Буинцев, председатель комитета Думы по спорту и молодежной политике.

Депутаты поддержали предложение единогласно. Управлению физической культуры и департаменту образования поручено подготовить информацию по стоимости спортивных объектов в каждом лагере.

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