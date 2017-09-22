В Томске на Красноармейской появится более тысячи спирей и пузыреплодников

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

На ул.Красноармейская в Томске высадят 536 кустов спиреи и почти 650 кустов пузыреплодника калинолистного. Кустарники появятся на участке от ул. Алтайская до ул. Нахимова, сообщает пресс-служба мэрии.

Также на этом участке томичи высадят 104 саженца ясеня, клена, рябины, липы и боярышника. Сегодня подрядчик городской администрации – ООО «Зеленстрой», продолжает работу по реконструкции зеленых насаждений и восстановлению газонов. В настоящее время ими уже снесено 175 потенциально опасных деревьев, выкорчеваны 102 пня, подрезаны 63 дерева.

Напомним, ул. Красноармейская – одно из общественных пространств, которое будет благоустроено в 2017 году в Томске за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме этого объекта, в текущем году будут обустроены ул. Дизайнеров, сад «Белое озеро», центральная площадь пос. Светлый, сквер им. Геннадия Ворошилова, сквер в мкр. Солнечный.

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