В Томске ограничили движение в района автовокзала (СХЕМА)

22 сентября 2017 / Томский Обзор

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Томске ограничено движение на пересечении ул.Елизаровых и пр.Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ограничение связано с ремонтом трамвайных путей и продлится до 20 октября. Ремонтные работы выполнит подрядчик муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» - ООО «Ремстройкомплекс», уже имеющий опыт обустройства городских перекрестков. Компания капитально отремонтирует верхнее строение трамвайных путей и обустроит чугунные плиты покрытия.

В пятницу подрядчик уже начал работу по демонтажу покрытия, установил временные дорожные знаки. Все действия компании согласованы с сотрудниками ГИБДД.

«Сегодня ответственные городские службы проведут мониторинг дорожной ситуации в районе выполнения ремонта, по итогам которого будет скорректирован режим работы светофоров на прилегающих улицах. Обустройство перекрестка позволит увеличить его пропускную способность и повысить качество работы городского пассажирского транспорта. Администрация Томска просит горожан отнестись с пониманием к ситуации и приносит извинения за причиненные неудобства», - отметил заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.

В связи с проведением работ будет закрыто движение маршрута трамвая № 4, и изменены маршруты трамваев №№ 2 и 2а. Маршрут № 2 выстроят следующим образом: пр. Кирова - ул. Советская – пл. Батенькова – пер. Плеханова – ул. Лебедева – пр. Комсомольский – пр. Кирова. Трамвай № 2а будет двигаться по маршруту: пр. Кирова – пр. Комсомольский - ул. Лебедева – пер. Плеханова - пл. Батенькова – ул. Советская – пр. Кирова.

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения в соответствии с предложенной транспортной схемой.

Схема: Admin.tomsk.ru

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