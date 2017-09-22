Депутаты Думы Томска обсудили итоги летнего трудоустройства подростков

22 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Мария Аникина

Итоги организации трудоустройства подростков и молодежи летом 2017 года обсудили депутаты Думы города Томска в четверг, 21 сентября, в ходе заседания комитета по спорту и молодежной политике.

В этом году в рамках муниципальной программы «Молодежь Томска» была традиционно организована деятельность сводного городского отряда, в состав которого вошли три линейных отряда — «Память», «Альянс» и «Городское лето». Общее количество рабочих мест — 90. За период с 1 июля по 31 августа было трудоустроено 106 человек, еще 23 человека работали на добровольных началах в качестве помощников вожатых.

Линейный отряд «Память» из 30 человек, занятый на благоустройстве Южного кладбища, в этом году предложил заработную плату в размере 16 тыс. рублей при графике шесть дней в неделю. В этом отряде работали только совершеннолетние, поскольку работы велись на территориях, где есть клещи. В линейный отряд «Альянс» вошли также школьники, которые трудились в городской черте. В составе отряда было 25 человек, заработная плата составила 12 тысяч рублей. В этом году в «Альянс» брали и молодых людей, которые состоят на внутришкольном учете или в комиссии по делам несовершеннолетних. Отряд «Городское лето» был сформирован совместно с ТГПУ. В течение лета участники отряда работали на 32 площадках дневного пребывания детей. Заработная плата в «Городском лете» составила от 6 до 12 тысяч рублей.

Все отряды получили серьезную спонсорскую поддержку. В этом году помощь, в частности, оказал депутат Думы города Томска Владимир Самокиш в рамках программы «Городское лето», компания «Стройпарк», ТГПУ, ГИБДД и другие. По итогам лета проведена аналитическая работа, сформированы планы на 2018 год. В частности, озвучено пожелание со стороны участников отрядов повысить заработную плату.

Управление по физической культуре и спорту в этом году на организацию трудоустройства в летний период выделило 900 тысяч рублей. Эта сумма остается неизменной на протяжении нескольких лет. В 2017 году по рекомендациям комиссии по летнему отдыху управление приняло большее количество человек на меньшую долю ставки. В итоге за лето в спортивных школах отработали 213 подростков на 66,75 ставки. В 2016 году эти показатели составили 185 детей на 73,55 ставки. На данный момент также существует остаток — 37,8 тыс. рублей, который будет направлен на трудоустройство подростков в осенний период. Из общего числа трудоустроенных подростков 35 человек — из неблагополучных семей.

Департамент образования в 2017 году на трудоустройство подростков выделил 940 тысяч рублей, сумма также остается неизменной последние несколько лет. На эти средства были созданы рабочие места в 29 общеобразовательных учреждениях и 5 учреждениях дополнительного образования. В летний период на работу были устроены 272 подростка, которые также получали вознаграждение от Центра занятости населения. В приоритете — подростки, стоящие на разных формах учета и из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Востребованность рабочих мест у подростков высока, отмечают в департаменте, но спрос превышает предложение.

По итогам заседания депутаты поручили городской администрации предоставить данные по количеству молодых людей, которые не смогли получить работу в летний период. Исходя из этих данных будут разработаны меры по увеличению количества рабочих мест для подростков и молодежи.

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