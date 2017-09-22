18+
18+

Депутаты Думы Томска обсудили итоги летнего трудоустройства подростков

Томские новости, Работа, Дума Томска, Гордума депутаты трудоустройство работа отряды занятость Депутаты Думы Томска обсудили итоги летнего трудоустройства подростков

Итоги организации трудоустройства подростков и молодежи летом 2017 года обсудили депутаты Думы города Томска в четверг, 21 сентября, в ходе заседания комитета по спорту и молодежной политике.

В этом году в рамках муниципальной программы «Молодежь Томска» была традиционно организована деятельность сводного городского отряда, в состав которого вошли три линейных отряда — «Память», «Альянс» и «Городское лето». Общее количество рабочих мест — 90. За период с 1 июля по 31 августа было трудоустроено 106 человек, еще 23 человека работали на добровольных началах в качестве помощников вожатых.

Линейный отряд «Память» из 30 человек, занятый на благоустройстве Южного кладбища, в этом году предложил заработную плату в размере 16 тыс. рублей при графике шесть дней в неделю. В этом отряде работали только совершеннолетние, поскольку работы велись на территориях, где есть клещи. В линейный отряд «Альянс» вошли также школьники, которые трудились в городской черте. В составе отряда было 25 человек, заработная плата составила 12 тысяч рублей. В этом году в «Альянс» брали и молодых людей, которые состоят на внутришкольном учете или в комиссии по делам несовершеннолетних. Отряд «Городское лето» был сформирован совместно с ТГПУ. В течение лета участники отряда работали на 32 площадках дневного пребывания детей. Заработная плата в «Городском лете» составила от 6 до 12 тысяч рублей.

Все отряды получили серьезную спонсорскую поддержку. В этом году помощь, в частности, оказал депутат Думы города Томска Владимир Самокиш в рамках программы «Городское лето», компания «Стройпарк», ТГПУ, ГИБДД и другие. По итогам лета проведена аналитическая работа, сформированы планы на 2018 год. В частности, озвучено пожелание со стороны участников отрядов повысить заработную плату.

Управление по физической культуре и спорту в этом году на организацию трудоустройства в летний период выделило 900 тысяч рублей. Эта сумма остается неизменной на протяжении нескольких лет. В 2017 году по рекомендациям комиссии по летнему отдыху управление приняло большее количество человек на меньшую долю ставки. В итоге за лето в спортивных школах отработали 213 подростков на 66,75 ставки. В 2016 году эти показатели составили 185 детей на 73,55 ставки. На данный момент также существует остаток — 37,8 тыс. рублей, который будет направлен на трудоустройство подростков в осенний период. Из общего числа трудоустроенных подростков 35 человек — из неблагополучных семей.

Департамент образования в 2017 году на трудоустройство подростков выделил 940 тысяч рублей, сумма также остается неизменной последние несколько лет. На эти средства были созданы рабочие места в 29 общеобразовательных учреждениях и 5 учреждениях дополнительного образования. В летний период на работу были устроены 272 подростка, которые также получали вознаграждение от Центра занятости населения. В приоритете — подростки, стоящие на разных формах учета и из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Востребованность рабочих мест у подростков высока, отмечают в департаменте, но спрос превышает предложение.

По итогам заседания депутаты поручили городской администрации предоставить данные по количеству молодых людей, которые не смогли получить работу в летний период. Исходя из этих данных будут разработаны меры по увеличению количества рабочих мест для подростков и молодежи.

Тэги/темы: