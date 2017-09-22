В Томске открылась сыроварня с итальянскими технологиями

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: Cheese.tomsk.ru

Томская компания «Сибирский Формаджио» запустила в производство линейку эксклюзивных мягких и полутвердых сыров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В Томской области в последнее время отмечается рост интереса предпринимателей к сыроваренному делу. По данным Томскстата, производство сыров в регионе за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в два раза, — отмечает начальник областного департамента потребительского рынка Константин Чубенко.

По его словам, это обусловлено прежде всего увеличением объемов на крупных предприятиях — «Деревенское молочко», «Томское молоко». Но на запросы рынка сегодня реагируют и небольшие компании, делающие акцент на эксклюзивность.

Ежемесячно новая сыроварня производит около 1000 кг сыров. В ассортименте — порядка 20 видов: камамбер, буратта, качотта, моцарелла, рикотта, страккино, томини и др. Все сыры изготавливаются по итальянским технологиям и на итальянском оборудовании, помогающем строго отслеживать все технологические параметры. Стоимость сыра - от 53 рублей за 100 граммов.

Попробовать продукцию новой сыроварни можно завтра, в 15.00 в ТЦ «Изумрудный город» (1-й этаж), где томская компания открывает фирменную лавку и проводит дегустацию.

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