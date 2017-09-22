Завтра в Томске ожидаются заморозки, дождь и мокрый снег

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 23 сентября, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируют ветер северо-западный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с. Температура ночью -1…+1 °С., днем +3…+5 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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