В Центре культуры ТГУ прозвучит музыка из анимэ Хаяо Миядзаки

22 сентября 2017 / Томский Обзор

Завтра, 23 сентября в Центре культуры Томского государственного университета выступит оркестр Lux Aterna под руководством дирижера Котаро Кимура (Япония, Kotaro Kimura) и солисткой — Сатоко Ота (сопрано, Satoko Ota) с музыкой из фильмов знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Артисты представят зрителям музыку из знаменитых рисованных шедевров «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Летающий замок Лапута» и «Ведьмина служба доставки».

"Удивительные рисунки и прекрасная музыка фильмов Миядзаки переносят зрителей в необычное волшебное пространство, в таинственные леса и города, в мир необычайных приключений. Но героями этих невероятных историй всегда остаются обыкновенные девочки и мальчики. И потому нам всегда так интересно следить за всем, что с ними происходит, переживать вместе с ними страх и отчаяние, радость победы над злыми силами и соединение с близкими", - говорится в аннотации к концерту.

Музыка автора Дзе Хисаиси в исполнении оркестра Lux Aterna и солистки Сатоко Ота (сопрано) занимает в этих фильмах особое место.

"Используя инструменты способные передать шум моря и шелест деревьев, грохот моторов и звенящую тишину, голоса людей и животных, музыканты добиваются эффекта полного присутствия, когда вы, даже не глядя на экран, понимаете суть происходящего", - подчеркивают организаторы.

Котаро Кимура и Сатоко Ота не впервые выступают в Томске. Год назад в рамках гастрольного тура они выступали здесь с Томским симфоническим оркестром. Японский дирижер родился в г.Кесеннума, префектура Мияги, в 1981 году. Музыкой занимается с пяти лет - играл на скрипке, позднее перешел на альт. Выпускник факультета искусств педагогического университета Фукуоки. Руководил оркестром острова Кюсю, являлся приглашенным дирижером симфонического оркестра Санкт-Петербурга, участвовал в международных благотворительных проектах. В 2013 году дирижировал мемориальным концертом, посвященным событиям 11 сентября в Нью-Йорке.

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