«Томь» на выезде уступила «Балтике»

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 24 сентября, в Калиниграде прошел матч 15-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встречалась с местной «Балтикой», сообщается на сайте томского клуба.

Гости открыли счет на 24-й минуте матча, когда после подачи со штрафного Романа Войделя Томас Микуцкис головой отправил мяч в ворота. Однако уже через 13 минут хозяева начали отыгрываться. Сначала Александр Шешуков забивает «Томи» после подачи штрафного, затем, на 41-й минуте Денис Шевчук вывел «Балтику» вперед, а установленный им счет остался неизменным до конца матча.

В результате встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам 15 туров томская команда находится на 14 позиции турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет на домашнем поле, где 30 сентября встретится с «Енисеем».

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