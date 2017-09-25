Водитель иномарки пострадал в ночном ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 25 сентября, в Томске на столкнулись Kia Magentis и Hyundai Equus. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.50 на пр.Ленина, 140. По предварительным данным, 18-летний водитель Kia при повороте налево столкнулся со встречной иномаркой.

В результате происшествия травмирован 31-летний водитель автомобиля Hyundai. Водительский стаж молодого человека, управлявшего автомобилем Kia два года.

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