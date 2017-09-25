Презентация «Роснефть-класса» прошла в музее «Томскнефти»

25 сентября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Презентация 10-го «Роснефть-класс», набранного в этом году на базе школы № 5 города Стрежевого, состоялась в музее ОАО «Томскнефть» ВНК.

В классе 25 человек. Ребят поздравили с началом учебного года и напомнили, что обучаться с нефтяном классе — это не только престижно, но и ответственно. Предстоит большая нагрузка, изучение специальных предметов, участие в развивающих и командообразующих проектах. Представили классного руководителя Ирину Александровну Мурзину, для неё это второй набор будущих нефтяников. Педагог рассказала, что все ребята поступили в высшие учебные заведения Томска, Тюмени, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Большинство учится в нефтяных вузах.

Вторая встреча прошла с ветеранами «Томскнефти» и города. Гости рассказали о себе, о своем «боевом» прошлом, о том, как шло становление нефтеграда, как жили первопроходцы в то время.

Также ученики нового «Роснефть-класса» прошли обязательный отряд посвящения. Обряд помазания нефтью прошел на торжественном митинге у мемориала «Первая скважина».

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