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Томские спортсмены победили на Кубке России по гиревому спорту

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Томские гиревики одержали победу на Кубке России, проходившем в Крыму, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из 40 регионов страны. В составе сборной Томской области на соревнованиях выступили мастера спорта международного класса Валентин Сутягин и Валерий Павлов, мастера спорта Иван и Дмитрий Черкашины, а также заслуженный мастер спорта Анастасия Золотарева. Анастасия выступила первой на Кубке страны и победила в весовой категории свыше 68 килограммов.

В классическом двоеборье среди мужчин в категории до 68 килограммов победу одержал Валентин Сутягин, в весовой категории свыше 85 килограммов первое место занял Дмитрий Черкашин. Валерий Павлов и Иван Черкашин заняли 4 и 5 места соответственно.

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