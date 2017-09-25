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Инвесторам предложат еще девять деревянных домов Томска

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Инвесторам предлагают девять объектов деревянного зодчества для аренды на 49 лет. Прием заявок на торги завершается 3 и 6 октября.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, начальная стоимость годовой арендной платы здания составляет от 50,7 тыс. рублей, в перспективе арендатор может снизить ее до 1 рубля в год.

Так, 4 октября арендаторам предложены объекты деревянного зодчества по ул. Лермонтова, 24, ул. Гоголя, 18/1, ул. Пушкина, 28в, ул. Пушкина, 28а. Прием заявок продлится до 12.00 3 октября.

Вторые торги состоятся 9 октября. На них выставлены четыре объекта культурного наследия регионального значения – здания по ул. Шишкова, 6, ул. Никитина, 2а, пер.Кононова, 4, и ул. Центральная, 9, в составе ансамбля «Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь» включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Еще один лот – выявленный объект культурного наследия по ул. Шишкова, 8.

Заявки на торги принимаются до 12.00 6 октября. Ознакомиться с описанием лотов и условиями участия в муниципальных торгах можно на сайте администрации Томска.

На сегодня администрация Томска заключила уже 10 договоров о передаче объектов деревянного зодчества инвесторам для восстановления и эксплуатации. Трое предпринимателей, представив проекты реконструкции зданий, смогли сократить арендную плату на 90%, и приступили к строительно-монтажным работам.

Напомним, инвесторы, заключающие с муниципалитетом договоры долгосрочной аренды на деревянные здания и исполняющие обязательства по восстановлению объектов, получают значительные льготы. Так, сразу после подготовки проектной документации на капремонт арендная плата на землю сокращается до 0,1%, на объект – до 10%. После завершения ремонтных работ арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды.

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