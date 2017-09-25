Межениновская птицефабрика угостила лучших футболистов поселка Светлый

25 сентября 2017 / Партнерский материал

В пятницу, 22 сентября, томский поселок Светлый отметил 38-летие. Дарить праздник местным жителям в этом году, как и прежде, помогала Межениновская птицефабрика.

День рождения поселок отмечал два дня. В первый, менее активный день, в Светлом развернулись выставка декоративно-прикладного искусства жителей посёлка «Радость творчества» и фотозоны. А чтобы силы быстро не покидали гостей праздника в Светлом развернули палатки с едой и закусками.

Позже вечером перед жителями поселка выступили творческие коллективы, которые пели и танцевали, желая Светлому, чтобы он «Был вечно молодым...».

Второй день праздника был более активным, несмотря на обещанные дожди, снег и холод. Спортсмены всех возрастов вышли на поле, где развернулись мини-футбольные баталии, в ходе которых определялись лучшие детские и взрослые команды. Сильнейшие получили призы от главного спонсора футбольного турнира — Межениновской птицефабрики. Лучшим футболистам достались колбаса полукопченая «Межениновская», ветчина «Охотничья». Также, вместе с победой в турнире, они получили эксклюзивную возможность попробовать новинку — сосиски «Ням-Ням».

«Межениновская птицефабрика участвует в организации празднования Дня поселка каждый год. У нас эта традиция длится очень много лет. И речь идет не только о Дне поселка, но и в принципе о партнерстве с предприятием. Вот сколько она существует, столько мы и работаем вместе, по всем мероприятиям общественным, спортивным, массовым. Межениновская птицефабрика — наша выручка и опора», — отметила главный специалист отдела по работе с территориями администрации Октябрьского района Томска Екатерина Марухленко.

Кроме футбола юные жители поселка смогли попробовать свои силы в спортивной эстафете. На различных рубежах они пробовали свои силы в спортивных упражнениях.

«Наша компания, осуществляя коммерческую деятельность, не забывает и об ответственности перед обществом. Мы с радостью участвуем в общественных мероприятиях, предоставляя организаторам нашу продукцию. Желаем поселку дальнейшего роста и процветания!» — поделилась ведущий специалист Межениновской птицефабрики по продвижению Валерия Иванова.

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