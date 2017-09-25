Томский политех наладил коммерческие поставки дефицитного фосфора-32

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) начал продажи дефицитного фосфора-32, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заведующего кафедрой технической физики ТПУ Игоря Шаманина.

«В прошлом году мы отправили опытную партию (в Новосибирск — прим.ред.), дальше она прошла опытную эксплуатацию, нужно было проверить качество, соответствует ли она требованиям. Качество было подтверждено, все было очень достойно. После этого на контрактной основе стали поставлять потребителям», — сказал он.

Вуз начал поставки фосфора-32 в Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) и в Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (Москва).

«Фосфор-32 только мы в России производим. Недавно мы останавливались, поэтому москвичи заказывали его из Америки. Они сравнили препараты и говорят, что наш чище», — добавил Игорь Шаманин.

Ранее сообщалось, что на базе исследовательского реактора ТПУ была запущена линия по производству дефицитного радиоактивного фосфора-32. Этот изотоп активно применяется для проведения биохимических исследований, в том числе, для диагностики онкологических заболеваний и лечения некоторых форм рака.

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года.

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