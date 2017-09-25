Томским учителям предложат взглянуть на свою квалификацию «со стороны»

25 сентября 2017 / Томский Обзор

В среду, 27 сентября, в 13.30 в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ул. Пирогова, 10) 60 учителей русского языка пройдут анкетирование и выполнят диагностическую работу по профессии.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, это позволит педагогам «взглянуть со стороны» на свою квалификацию, уровень владения предметом и методикой преподавания. Оценку будут проводить федеральные эксперты, а ее персональные результаты будут доступны только самим участникам — для этого каждый из них зарегистрировался в электронном личном кабинете. Общий результат региона будет выводиться на основе обезличенных данных.

Задания для учителей разработаны специалистами Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Модель проходит апробацию в 13 регионах, в том числе в Томской области. Всего в исследовании, которое в Томской области стартовало 4 сентября, примут участие 400 педагогов Томска, Северска, Томского района (4,5 тысячи по России): по 200 учителей русского языка и математики. Регион завершит его 27 сентября, с последней тестовой группой из 60 человек.

Результаты апробации модели обсудят и внесут в нее свои предложения сами педагоги – участники исследования на заседаниях Всероссийской ассоциации учителей математики и Ассоциации учителей литературы и русского языка. В дальнейшем технология должна стать одним из элементов национальной системы профессионального роста учителей, которую разрабатывает Минобрнауки России по поручению президента.

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