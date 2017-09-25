Томичам расскажут о «молодом искусстве» города

25 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГЦСИ СФ /Паша Фишай

В четверг, 28 сентября, в Томске в рамках проекта «Ситуация художника на периферии в оптике современного сибирского искусства» состоится встреча с куратором и философом Германом Преображенским, посвященная творчеству молодых художников города.

Специалист расскажет о проекте «Окна Независимых» и о перспективах сотрудничества с молодыми томскими художниками, отдельно затронув тему вещественности, теоретических и практических сторонах поиска «новой вещественности» в молодом томском искусстве. В ходе творческой встречи Герман Преображенский ответит на вопрос: «С какими трудностями может столкнуться куратор в попытке представления произведений „молодого искусства“?»

Встреча состоится в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер. Нахановича-3а), вход бесплатный по предварительной регистрации.

Начало в 18:30.

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