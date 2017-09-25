Автобус Томск — Семилужки будет заходить в Новомихайловку

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Новая схема маршрута № 120 Томск – Семилужки запущена после обращения жителей Новомихайловки о его продлении с заходом в деревню, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константина Белоусова.

Ранее автобус останавливался лишь на трассе Томск – Мариинск у съезда в этот населенный пункт. С 27 сентября движение автобусов 120-го маршрута из города Томска в село Семилужки начнет осуществляться через деревню Новомихайловка Томского района. В обратном направлении маршрут будет действовать по старой схеме — в обход деревни по трассе Томск – Мариинск. Администрация Томского района оборудовала на улице Центральной в деревне Новомихайловка дополнительную остановку — смонтирован остановочный павильон, асфальтирован заездной карман, выполнена разметка.

«На расписание автобусов изменение маршрута не повлияет — 12 ежедневных рейсов сохранятся», — отметил Константин Белоусов.

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