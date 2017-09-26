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Депутаты томской облдумы предложили варианты решения медвежьего вопроса

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Депутат Законодательной Думы Томской области Олег Громов предложил членам постоянной парламентской комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений предпринять конкретные шаги в решении «медвежьего» вопроса. В частности: продлить сроки охоты на медведя и снизить стоимость лицензии на его добычу, сообщается на сайте парламента.

«С 14-ти лет я с ружьем хожу вокруг Асино, и за все эти годы никогда не видел, чтобы рядом с таким городом, в местах хозяйственной деятельности и массового отдыха людей появлялись медведи. Сначала мне об этом говорили местные охотники и рыбаки, а недавно я и сам несколько раз встречал свежие медвежьи следы рядом с городом. Это представляет особую опасность для людей, — начал свое обращение к коллегам депутат Олег Громов, — начал свое обращение к коллегам депутат Олег Громов.

На сегодняшний день в Томской области численность медведей превышает оптимально допустимую в два с половиной раза — рассказал начальник регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин. По подсчетам прошлого года в регионе насчитывается 9600 особей при оптимальной численности 6600. Чтобы стабилизировать ситуацию необходимо добывать порядка 500 медведей ежегодно, а добывается максимум 280. Недопромысел зверя объясняется отсутствием спроса на продукцию промысла, запретом на «охоту на берлоге» и дороговизной лицензии. Если в общедоступных охотничьих угодьях охотнику достаточно заплатить сбор и госпошлину, что вместе составляет порядка четырех тысяч рублей, то на территории, закрепленной за охотпользователями, например обществом охотников и рыболовов, необходимо приобрести еще путевку, стоимость которой варьируется от трех до 20 тысяч рублей. Тенденция снижения добычи медведя складывается и по вынужденному отстрелу зверя. Если в 2013 году было принято 170 решений на регулирование численности и 140 особей добыто, то к сентябрю этого года было принято 34 решения и только 10 особей добыто.

«За отстрел медведя в советское время давали премию. Сегодня мало того, что человек должен сам заплатить, так еще и суммы зачастую бывают просто неподъемные для простого крестьянина. Плюс короткие сроки охоты. Мое предложение: надо снижать стоимость и увеличивать сроки отстрела медведя», — считает Олег Громов.

Виктор Сиротин подтвердил, что согласно анализу, проведенному департаментом, основная масса медведей добывалась с конца декабря до конца февраля, когда была разрешена так называемая «охота на берлоге».

«Поскольку изменение законодательства в части сроков разрешения на охоту — вопрос федерального уровня, то предлагаю нам совместно с администрацией области проработать проект соответствующего обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского», — предложил решение комиссии председатель Дмитрий Никулин.

Члены думской комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений предложение поддержали.

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