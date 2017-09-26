Хоровая капелла ТГУ откроет новый концертный сезон 7 октября

26 сентября 2017 / Томский Обзор

Хоровая капелла ТГУ откроет 59-й концертный сезон произведением «Кармина Бурана», которое давно стало визитной карточкой репертуара коллектива.

«Сценическая кантата „Кармина Бурана“ (1936) — самое известное сочинение немецкого композитора Карла Орфа, принесшее своему автору всемирную славу. Речь в произведении идет о том, что в мире нет ничего вечного, и человек со всеми своими маленькими радостями и печалями — лишь игрушка в руках судьбы, символом непостоянства которой является вращающееся Колесо Фортуны», — говорится в аннотации к концерту.

Открытие сезона состоится 7 октября в ЦК ТГУ, начало в 19:00. Стоимость билетов — 150 рублей. Телефон для справок 52-98-97.

Хоровая капелла ТГУ — один из самых известных коллективов университета, известный не только в Томске и России, но и за рубежом.

С 1966 года капеллой руководит Виталий Сотников, заведующий кафедрой хорового дирижирования Института искусств и культуры ТГУ.

В репертуар капеллы входят сложные хоровые сочинения русских и зарубежных композиторов: «Кармина Бурана» Карла Орфа, «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, «Всенощное бдение» и «Поэма памяти Сергея Есенина» Сергея Рахманинова… А в 2015 году силами капеллы Виталий Сотников поставил на сцене ТГУ оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.

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