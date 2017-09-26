«Ростелеком» переведет порядка 20 региональных услуг на единую платформу портала gosuslugi.ru

26 сентября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

До конца года Томский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с компанией «РТ Лабс» произведет перевод порядка 20 региональных услуг на единый портал gosuslugi.ru при этом контрактом предусмотрено, что две услуги будут доступны в мобильном приложении.

Ранее все переведенные в электронный вид государственные и муниципальные услуги были доступны на субпортале 70gosuslugi.ru. С целью повышения качества и удобства оказываемых услуг в электронном виде Минкомсвязь России разработала целевую модель перехода регионов на единый портал (ЕПГУ, gosuslugi.ru) — проект «Мультирегиональности» на ЕПГУ.

Реализация проекта позволит исключить дублирование ресурсов и снизит затраты регионов на поддержку региональных и государственных услуг за счет перехода на федеральный ресурс. Для этого региональный контент переключен в модернизированный интерфейс ЕПГУ (gosuslugi.ru).

«Всего в Томской области в электронный вид переведена 148 услуг в том числе 20 муниципальных. За восемь месяцев года томичи подали около шестидесяти тысяч заявок через портал при этом по всего на портале зарегистрировано порядка 320 тысяч жителей Томской области. Цифровые технологии с каждым годом все больше внедряются в нашу повседневную жизнь и здесь стоит отметить, что „Ростелеком“ является неким проводником в мир современных технологий», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Единый портал госуслуг заработал 15 декабря 2009 года. С тех пор, кроме федерального ресурса, практически в каждом субъекте действуют порталы региональных и муниципальных услуг, разработанные в разных стилях, с собственной системой регистрации и не всегда понятные для пользователей.

Томичам доступен современный интерфейс Портала с полной поддержкой мобильного использования, а также ряд сервисов, в том числе единая точка доступа к федеральным и региональным услугам, удобный поиск услуг в каталоге, личный кабинет с сохранением истории операций и обращений, интерактивные информеры по штрафам и задолженностям.

Группа компаний «РТ Лабс» является технологическим партнером и основным системным интегратором ПАО «Ростелеком» по разработке и эксплуатации компонентов федеральной инфраструктуры Электронного правительства (ФИЭП), региональных медицинских информационных систем (РМИС), центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ), единой биометрической системы — цифровой платформы, позволяющей идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Указанная платформа создается по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.

Тэги/темы: