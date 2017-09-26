Томское Спецавтохозяйство уличили в складировании отходов на снегоотвалах

26 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области выявил нарушения в деятельности унитарного муниципального предприятия (УМП) «Спецавтохозяйство» (САХ), следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Так, предприятие размещало отходы производства и потребления и загрязняло почву опасными химическими веществами на территориях, отведенных для организации снежных отвалов.

Нарушения допустили, в частности, заместитель директора САХ Михаил Горин, эколог предприятия и начальник службы безопасности и охраны.

Отмечается, что госинспекторы департамента вынесли САХ предписания об устранении выявленных нарушений, а также привлекли виновных сотрудников предприятия к административной ответственности.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что в отношении сотрудников САХ были составлены протоколы по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) и ч.2. ст.8.2 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

«Каждый из виновных сотрудников САХ нес ответственность за один из трех снегоотвалов. Соответственно каждому сотруднику был назначен штраф 10 тыс. рублей по одной статье КоАП РФ и 10 тыс. рублей — по второй. У них еще есть время на обжалование данного решения», — добавили в облдепартаменте.

Томское УМП «Спецавтохозяйство» занимается содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. Кроме того, предприятие в 2015–2017 годах получило 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске.

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