В Томской области полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного лихача

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Кожевниковском районе полицейские остановили автомобиль, нарушавший правила дорожного движения, применив табельное оружие, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Водитель автомобиля ВАЗ на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем со включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, игнорировал требования полицейских об остановке, выезжал на встречную полосу и обочины при обгоне и опережении других транспортных средств.

Чтобы остановить нарушителя инспектор ДПС применил табельное оружие: сначала дважды выстрелил в воздух, а затем открыл огонь по автомобилю. В результате ВАЗ был остановлен, а его 24-летний водитель задержан. Отмечается, что молодой человек имел явные признаки опьянения и не имел водительских прав.

В отношении задержанного возбуждены дела по ч.3 ст.12.8 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим право управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами» и по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства». Полицейские выяснили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время по факту применения табельного оружия (в результате которого никто не пострадал) назначено проведение служебной проверки.

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