В октябре стартуют авиарейсы Томск — Каргасок

26 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С воскресенья, 1 октября, пассажиры смогут добираться из Томска в Каргасок и обратно за полтора часа три раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям) на 15-местном самолете Ан-28, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Губернатор Сергей Жвачкин распорядился в рамках реализации программы развития малой авиации организовать авиарейсы в Каргасок и обратно. Это знаковое событие для всего региона — первый шаг к возрождению местных авиалиний. Из-за удаленности Каргаска от областного центра — 460 км — организация авиаперевозок по доступным тарифам является крайне актуальной для жизнеобеспечения каргасокцев», — отметил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

Цена билета для взрослых в одну сторону составит 2000 рублей (без учета сборов авиакасс). Приобрести билеты можно в авиакассах и на интернет-сайтах онлайн-агентств, а в Каргаске — в кассе автовокзала.

Из Томска самолет вылетает во вторник, четверг и воскресенье в 9 часов и прилетает в Каргасок в 10.30. Из Каргаска можно улететь во вторник, четверг и воскресенье в 11 часов. Прибытие в Томск — в 12.30 (время местное).

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