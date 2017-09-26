Томскнефтехим остановил производство полипропилена из-за ремонта оборудования

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2017 // Фото: Vk.com/siburtnhk

Из-за планового ремонта оборудования ООО «Томскнефтехим» на несколько дней остановило производство полипропилена, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официальную страницу компании в соцсети.

«26 сентября производство полипропилена томской площадки остановлено на плановый ремонт, который продлится несколько дней. В рамках ремонта на производстве полипропилена проводятся ремонтные работы насоса на колонне газоразделения производства мономеров», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что из-за ремонта жители могут видеть горение углеводородов на факельной установке. «Процесс является регламентным, с учетом экологических нормативов», — заверяет компания.

Плановый ремонт ведется для повышения надежности и эффективности работы производств.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза.

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