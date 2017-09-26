Томичам предлагают присоединиться к Всероссийскому дню ходьбы

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 30 сентября, на лыжной базе «Метелица» (ул.Королева, 13) состоится торжественное открытие соревнований, посвященных Всероссийскому дню ходьбы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, все участники пройдут по согласованному маршруту к месту общего финиша, а в завершение будут награждены памятными сувенирами, сертификатами и дипломами.

Принять участие могут все желающие вне зависимости от пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки. Необходима предварительная регистрация по телефону управления физической культуры и спорта администрации Томска – 65-70-27.

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы Олимпийского комитета России по развитию массового спорта «Олимпийская страна» и международного движения «Спорт для всех».

Начало в 11.00.

Тэги/темы: