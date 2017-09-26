Томские подводники взяли три медали в финале Кубка мира

26 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В Турции завершился финал XII Кубка мира по плаванию в ластах. Томскую область на соревнованиях представляли шесть спортсменов в составе команды Tomsk Region, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дмитрий Журман (Учебно-спортивный центр водных видов спорта им. В. А. Шевелева) завоевал золото в плавании в ластах на 200 метров и бронзу на стометровой дистанции. У Анны Бер (СКАТ НИ ТГУ, Томская областная спортивная школа олимпийского резерва) бронза в плавании в ластах на 50 метров.

Алена Оловяшникова (Учебно-спортивный центр им. В. А. Шевелева, Томская областная спортивная школа олимпийского резерва) стала пятой и шестой в плавании в ластах на 400 и 800 метров соответственно. Данил Новиченко и Вячеслав Агафонов (оба воспитанники спортивной школы им. Л. Егоровой) вошли в первую десятку в дисциплине «плавание в классических ластах на 200 метров» и заняли 6-е и 8-е место соответственно.

Святослав Доценко (СКАТ НИ ТГУ, Томская областная спортивная школа олимпийского резерва) — в десятке сильнейших спортсменов в дисциплинах «плавание в ластах на 50 метров» (9-е место), «ныряние в ластах в длину, 50 метров» (7-е место), «подводное плавание, 100 метров» (6-е место).

Спортсменов томской команды подготовили тренеры Григорий и Александр Шумковы, Петр Тимченко, Олег Новиченко.

Напомним, в прошлом году финал XI Кубка мира по плаванию в ластах прошел в Томске. Победителем медального зачета стала команда Tomsk Region.

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