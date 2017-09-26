Власти Томска безвозмездно предоставили помещения приюту «Маленькая мама» и федерации каратэ

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Приют «Маленькая мама» и федерации каратэ безвозмездно получили помещения от администрации Томска. Соответствующий вопрос на очередном заседании комитета думы Томска по бюджету, экономике и собственности представил и.о. заммэра по экономическому развитию и инновациям Михаил Ратнер. Ранее положительное решение о передаче имущества в безвозмездное пользование приняла городская профильная комиссия, сообщает пресс-служба мэрии.

Михаил Ратнер подчеркнул, что томский благотворительный фонд «Право на детство» уже показал себя в качестве добросовестного пользователя муниципальных помещений. В 2010 общественная организация получила безвозмездно помещение по ул. Гагарина, 46, отремонтировала его своими силами и оборудовала помещения для работы кризисного центра «Маленькая мама». Организация оказывает помощь несовершеннолетним мамам, мамам-выпускницам детских домов, детям с различными заболеваниями и другим категориям населения.

В 2017 году фонд обратился в администрацию Томска за предоставлением дополнительных площадей в здании по ул. Пушкина, 8/2, площадью 143,9 м2. В этом помещении «Право на детство» также планирует самостоятельно на средства грантов и инвесторов выполнить ремонт и обустроить приют для молодых матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С просьбой о предоставлении помещения в мэрию обратилась также Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до. На сегодня организации переданы помещения площадью 297,5 м2 по ул. Матросова, 6. На комитет думы вынесен вопрос о предоставлении еще 142,7 м2 по этому адресу. В заявлении указано: сегодня на этой тренировочной площадке занимается около 350 детей и подростков, и расширение площади позволит федерации принять новых юниоров.

Ранее обращения томских НКО рассмотрела городская комиссия по вопросам предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, приняв положительное решение по указанным заявкам.

Обсудив вопрос на профильном комитете, депутаты думы Томска также проголосовали за передачу помещений фонду «Маленькая мама» и федерации каратэ-до.

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