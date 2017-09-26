Начальник отдела недвижимости СибГМУ попался на взятке

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали начальника отдела недвижимости Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) по подозрению в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководитель отдела при посредничестве своего подчиненного получал взятки от предпринимателей за заключение договоров подряда с СибГМУ. Мужчину задержали в момент получения более 120 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области уточняет, что сотрудник вуза получил взятку за заключение договоров по оценке недвижимого имущества и подряда.

При предъявлении обвинения задержанный полностью признал себя виновным, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В отношении сотрудника СибГМУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, в пользу взяткодателя).

В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.

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