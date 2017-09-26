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Начальник отдела недвижимости СибГМУ попался на взятке

Томские новости, Происшествия, Криминал, ФСБ взятка СибГМУ Начальник отдела недвижимости СибГМУ попался на взятке

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали начальника отдела недвижимости Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) по подозрению в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководитель отдела при посредничестве своего подчиненного получал взятки от предпринимателей за заключение договоров подряда с СибГМУ. Мужчину задержали в момент получения более 120 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области уточняет, что сотрудник вуза получил взятку за заключение договоров по оценке недвижимого имущества и подряда.

При предъявлении обвинения задержанный полностью признал себя виновным, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В отношении сотрудника СибГМУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, в пользу взяткодателя).

В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.

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