Томичам предлагают сдать старые батарейки в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2017 // Фото: Vk.com/batareiki_tomsk

Накануне Фестиваля науки в Томском политехе открылся пункт сбора старых батареек, который будет работать до 9 октября включительно, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, с 6 по 9 октября Томский политехнический университет проведет для томичей Фестиваль науки. Жителей и гостей города самых разных возрастов ждут познавательные лекции, шоу химических экспериментов, игры, конкурсы, квесты и даже «Научная мафия». Также томичи могут рассказать о своем любимом научном направлении с помощью рисунков и фотографий на конкурсе #НаукаиЯ. Победителей наградят ценными призами, а лучшие работы примут участие во всероссийском конкурсе 2018 года. Программа фестиваля

В рамках фестиваля, как рассказала организатор акции, руководитель Центра занимательной науки ТПУ «Склад ума» Анастасия Дмитриева, батарейки любых типов принимаются от всех желающих до 9 октября.

Пункт для сбора организован в холле первого этажа 19-го корпуса Томского политеха (ул. Усова, 4а). Корпус открыт в будние дни и в субботу с 07:00 до 21:00, в воскресенье с 10:00 до 16:00.

«Мы помогаем волонтерам движения "Батарейки, сдавайтесь!" организовывать сбор отработанных батареек уже третий год: предоставляем площадку, занимаемся организацией доставки на переработку. После изменения в законодательстве один раз батарейки были захоронены на полигоне, но сейчас нам удалось наладить поставку небольшими партиями в Челябинск на завод переработки», — рассказала Анастасия Дмитриева.

Сейчас, по предварительным подсчетам, студенты и сотрудники ТПУ, а также другие томичи принесли в пункт около ста килограммов старых батареек. Всего организаторы планируют собрать около 500 килограммов сырья.

Ранее, с 28 марта по 1 апреля, в Томском политехе был организован первый за девять месяцев общий сбор отработанных батареек. Тогда томичи принесли в пункт сбора 1 720 килограммов батареек.

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