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Томские полицейские получили 24 года заключения на двоих за «раскрытие» искусственно созданных наркопреступлений

Томские новости, Судебные дела, заключение посадили накропреступления полицейские Томские полицейские получили 24 года заключения на двоих за «раскрытие» искусственно созданных наркопреступлений

Советский районный суд Томска признал виновными двух сотрудников транспортной полиции в превышении должностных полномочий, соучастии в незаконном сбыте наркотиков и приговорил каждого из них к 12 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интеракс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Осужденные в целях повышения статистических показателей организовали схему незаконного сбыта наркотических средств через подставное лицо, а в дальнейшем „раскрывали“ искусственно созданные преступления», — говорится в пресс-релизе.

На основании данных ведомства Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (соучастие в незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств).

Помимо заключения суд запретил полицейским занимать должности в правоохранительных органах России сроком на пять лет, а также лишил их звания «капитан полиции».

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