Томские полицейские получили 24 года заключения на двоих за «раскрытие» искусственно созданных наркопреступлений

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2017 // Фото: PIxabay.com

Советский районный суд Томска признал виновными двух сотрудников транспортной полиции в превышении должностных полномочий, соучастии в незаконном сбыте наркотиков и приговорил каждого из них к 12 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интеракс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Осужденные в целях повышения статистических показателей организовали схему незаконного сбыта наркотических средств через подставное лицо, а в дальнейшем „раскрывали“ искусственно созданные преступления», — говорится в пресс-релизе.

На основании данных ведомства Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (соучастие в незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств).

Помимо заключения суд запретил полицейским занимать должности в правоохранительных органах России сроком на пять лет, а также лишил их звания «капитан полиции».

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