Две семилетние девочки попали под колеса иномарки в Томске

27 сентября 2017 / Томский Обзор

Вчера днем, 26 сентября, в Томске под колеса Toyota Cynos попали две семилетние девочки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.30 на улице Сергея Лазо. Здесь 22-летний водитель иномарки сбил двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девочки доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефону: 794-636, либо по телефону дежурной части ГИБДД: 66-44-22.

Тэги/темы: