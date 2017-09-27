Более 10 тыс. школьников выйдут на городской субботник

27 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 30 сентября, на уборку города выйдут учащиеся и педагоги муниципальных образовательных учреждений Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется, что к субботнику присоединятся около 6 тысяч сотрудников городских школ.

«Я рад, что в Томске есть хорошая традиция – с малых лет прививать детям любовь и бережное отношение к своему городу. Кто, как не учителя, подаст пример ученикам, сделав территорию родной школы чистой и красивой? Пусть следующие поколения учатся беречь каждую частичку своей планеты, глядя на труд своих педагогов. А я приглашаю всех томичей присоединиться к субботнику и навести порядок в своих дворах перед зимой!», – сказал мэр Томска Иван Кляйн.

В ходе акции участники наведут порядок не только в школьном дворе, но и на пришкольных и прилегающих к учреждениям территориях – газонах, тротуарах и скверах.

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