Ночью в Томске ВАЗ врезался в остановку, мужчина скончался

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 27 сентября, в Томске ВАЗ-21074 въехал в дорожное ограждение и здание, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.45 на пр.Кирова, 36а. Здесь 58-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение и здание.

«По предварительной информации, во время движения у водителя автомобиля ВАЗ ухудшилось самочувствие, в результате чего он утратил контроль над движением», — говорится в сообщении.

Мужчина, управлявший автомобилем, скончался на месте происшествия. Причина его смерти будет устанавливаться. Обстоятельства выясняются.

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