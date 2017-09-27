Томских добровольцев наградят за спасение жителей Новосибирска, перевернувшихся на лодке в Оби

27 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Главное управление МЧС по Томской области намерено наградить двух волонтеров из Колпашевского района, которые в середине сентября спасли двух из пяти жителей Новосибирска, перевернувшихся на реке Обь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу томского главка Михаила Бегуна.

«Люди, рискуя жизнями, совершили героический поступок — ночью в шторм, когда волны достигали 1 м, а ветер — 16 м/с, они грамотно определили зону поиска и сумели спасти человека, цеплявшегося за лодку, и еще одного забрали с берега. Добровольцы будут отмечены ведомственной наградой», — сказал Михаил Бегун.

По его данным, информация о бедствии поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Колпашевского района от очевидца, сотрудник ЕДДС связался с главой ближайшего сельского поселения, муж которой с товарищем и отправился спасать людей.

Михаил Бегун отметил, что решается вопрос о выдвижении добровольцев к региональному званию «Человек года».

«Несмотря на завершение активной фазы поисков трех пропавших рыбаков, о ситуации оповещены все сельские поселения ниже по течению Оби, привлечены и судоходные компании», — добавил он.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в районе острова Тягаловский Колпашевского района перевернулась лодка «Казанка» с пятью мужчинами на борту. Двоих удалось спасти местным жителям, судьба троих до сих пор неизвестна. Рыбаки оказались жителями Новосибирска, которые приехали на рыбалку и вышли на воду, пренебрегая правилами безопасности — в ночное время, при высокой волне, без спасательных жилетов.

В поисках пропавших была задействованы вертолет, беспилотники, более 70 человек, однако найти рыбаков не удалось.

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