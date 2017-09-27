Томичам, остающимся без тепла, предлагают обратиться в УК или администрацию

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томичи, в квартирах которых не возобновлена подача отопления, могут обратиться в районную администрацию или управляющую компанию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 82 многоквартирниках отопление не запущено из-за повреждений на подводящих тепловых сетях. Специалисты ресурсоснабжающей организации «Томск РТС» составили график устранений повреждений, в соответствии с которым аварийно-восстановительные работы должны быть завершены к 30 сентября. По информации департамента городского хозяйства, на утро среды ресурс подан в 3361 многоквартирном доме Томска.

Горожане, в домах которых не запущено отопление, могут задать интересующие вопросы в свою управляющую компанию, ТСЖ и жилищно-коммунальные отделы районных администраций по телефонам:

55-61-27 – Кировский район;

51-77-32 – Ленинский район;

54-11-73 – Советский район;

90-24-71 – Октябрьский район.

«Отопление, горячая вода и другие ресурсы должны быть поданы томичам вовремя. В случае, если сделать это по какой-либо объективной причине не представляется возможным, люди должны об этом знать посредством СМИ или объявлений в подъездах. Сотрудники, по вине которых сроки подачи ресурсов превышены, должны понести ответственность», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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