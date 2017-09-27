Завтра в Томске дома в районе Совпартшкольного останутся без воды

27 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Завтра, 28 сентября, жителей некоторых домов по пер.Совпартшкольный и близлежащих улиц ожидает аварийное отключение воды, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

Отключение связано с аварийными работами по устранению повреждения на водопроводной линии по переулку Совпартшкольный. На время их проведения, с 09.00 до 21.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Войкова, 1, 2, 2/1, 2/2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 4, 4а, 5, 8 (все строения);

ул. Карла Маркса, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 15/1, 16, 16а, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 18/1, 19, 20, 20а, 20/2, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 34;

пер. Кооперативный, 2, 2а, 3а, 4, 5, 8;

пер. Пристанской, 2;

пер. Совпартшкольный, 1, 2, 2/1, 2а, 3;

ул. Набережная реки Томи, 19, 19а, 19/1, 27, 29;

ул. Мельничная, 7, 7а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавшим в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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