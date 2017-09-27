Неизвестный поджег дымовую шашку в томской школе, учеников и персонал эвакуировали

27 сентября 2017 / Томский Обзор

Задымление произошло в школе села Тимерязевское (входит в состав Томска) Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Около 10:50 в среду поступило сообщение о задымлении в школе Тимирязевского, ученики и педагоги были эвакуированы. При осмотре полицейские установили, что опасности для людей нет, и после проветривания помещений люди вернулись в здание», — сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что источником стала дымовая шашка, подожженная неизвестным в здании школы.

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