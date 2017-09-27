В Томске меняется схема движение на пересечении Елизаровых-Кирова (СХЕМА)

27 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В районе автовокзала Томск-I изменяется схема движения: они связаны со снятием ограничений движения по ул. Елизаровых и введением их по пр. Кирова в направлении от ул. Елизаровых у Привокзальной площади.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, движение транспорта будет организовано во встречном направлении по пр.Кирова завтра, 28 сентября, с 14.00.

Напомним, на пересечении пр. Кирова и ул. Елизаровых подрядчик муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» - ООО «Ремстройкомплекс» выполняет работы по капитальному ремонту трамвайных путей и обустройству чугунного покрытия.

Схема: Admin.tomsk.ru

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