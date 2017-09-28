Техника томского Спецавтохозяйства готова к зиме - заммэра

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Накануне в «Спецавтохозяйстве» прошло выездное совещание по содержанию автомобильных дорог в зимний период под руководством заместителя мэра Томска Александра Цымбалюка, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня технический парк предприятия составляют 140 единиц техники для уборки улично-дорожной сети. Для более продуктивной работы необходимо закупить шнекороторную установку, которая позволяет наполнить многотонный самосвал снегом буквально за минуту и значительно повышает производительность уборки. На базе транспорта УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» эксплуатируется, обслуживается и продолжает развиваться система спутникового мониторинга движения транспорта «Автограф». В настоящее время заготовлено более 87 % песко-соляной смеси. Также на зимний период определены 4 места для складирования снега: пос. Хромовка,35/2; ул. Высоцкого,22а; ул. Мостовая,40а; пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная,10/5.

«Общая вместимость этих мест - 660 тысяч тонн. В прошлом году общий объем составил 761 501 тысяч тонн снега. Поэтому под дополнительные снегоотвалы предусмотрены резервные участки: в районе Кузовлевского тепличного хозяйства, 24 и участок по ул. Березовая. С целью увеличения пропускной способности транспортных средств на снегоотвалы, расположенные в пос. Хромовка, 35/2 и на ул. Мостовая, 40а дополнительно будут введены расстановщики, которые помогают при взвешивании автомобилей по осям и направляют их в определенные места для складирования снега», - отметил директор САХ Евгений Якуба.

Заммэра Александр Цымбалюк призвал глав районных администраций активнее заключать договоры сотрудничества с социальными партнерами. Он отметил, что сегодня в городе достаточно техники для бесперебойной работы, требуется лишь четкое взаимодействие городских и жилищных организаций.

«Практически в каждом втором дворе зимой стоят называемые «подснежники»: автомобили, брошенные владельцами до самой весны. Это значительно затрудняет технологическую уборку снега на внутридомовых территориях. Нужно организовать работу с ГИБДД Томска по своевременному вывозу таких объектов» - сказал заммэра Александр Цымбалюк.

Со 2 октября на сайте «Спецавтохозяйства» будет размещаться информация в разделе ежедневные сводки, о работе спецтехники на улицах города Томска. Информация будет предоставлена в виде карт с маршрутами и подразделениями на виды работ.

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