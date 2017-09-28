В субботу в Томске пройдет общегородской субботник

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 30 сентября, томичи выйдут на субботники во всех районах города. Сбор мусора и высадка саженцев будет организована во дворах многоквартирных домов, на территориях учреждений образования и культуры, в общественных пространствах Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в Березовой роще соберутся общественники города, активные томичи, городские депутаты. Вместе они очистят парк от мусора и палой листвы. Начало субботника в 10.00.

Жители Ленинского района, вместе с сотрудниками районной администрации с 9.00 будут приводить в порядок Сквер 1812 года на Речном вокзале и территорию по ул. Пролетарская, 25.

Участие в уборке города примет и работающая молодежь Томска. 30 сентября с 10.00 стартует очередной этап городской программы «КорпораTEAM» – квест-субботник на набережной реки Томь. Более 130 человек, молодых специалистов томских предприятий соберут мусор на склоне и вдоль береговой линии Томи.

В Кировском и Советском районах самые массовые субботники состоятся на общегородских пространствах – в Лагерном саду и на территории бывшего золоотвала по ул. Вицмана.

Кроме того, организовать санитарные пятницы и субботники на своих территориях планируют многие предприятия и организации Томска.

Так, например, 30 сентября в сборе мусора и листвы примут участие сотрудники и учащиеся учреждений профессионального образования – Томского экономико-промышленного колледжа (ул. Иркутский тракт, 173-175), Томского автомобильно-дорожного техникума (ул. Суворова, 5), Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг (ул. И. Черных, 101), а также ДК «Маяк» (ул. Иркутский тракт, 86/1).

Управляющие компании города проводят субботники с участием своих сотрудников и жителей многоквартирных домов. Так, 29 и 30 сентября уборка пройдет во многих дворах, участвующих в программе «Формирование комфортной городской среды».

В Кировском районе субботники пройдут по адресам: ул. Фабричная, 3(пос. Тимирязево); ул. Советская, 70; ул. Белинского, 21/1, 21а/2, 21а/1; пр. Кирова, 53/1, 53/2, 53/7, 57, 55; ул. Усова, 42 и ул. Дзержинского, 59. Жители домов по ул. Елизаровых, 33, 19/3, 23/2, 27/2, 39/1, 39/2, планируют в субботу украсить свою территорию высадкой саженцев.

В Ленинском районе – по пр. Ленина, 210; пр. Ленина, 128/1; Первомайская, 65а; Ф. Мюнниха, 26; по ул. Профсоюзной, ул. Ф.Мюнниха, 3

Субботник с посадкой деревьев также состоится в пос. Светлый.

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