Пожарные более двух часов ликвидировали возгорание в расселенном доме в Томске

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 28 сентября, в Томске загорелся двухэтажный расселенный деревянный дома по ул.Вершинина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 00.05. К приезду пожарных огнем был охвачен тамбур дома, пламя перекинулось на крышу.

Ликвидировать возгорание удалось только к 2.26. В результате сгорела обрешетка крыши дома, обгорели изнутри и снаружи стены на втором этаже, обгорело частично перекрытие пола 2-го этажа. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники, 28 человек.

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